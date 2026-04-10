Эвенки Хабаровского края громко заявили о себе на международном фестивале

Делегация Верхнебуреинского района приняла участие в Международном фестивале традиций и промыслов среди молодежи «Эдерил Бакалдын» в селе Усть-Нюкжа Амурской области. Как сообщает ИА «Хабаровский край», на национальный праздник съехались эвенки со всех регионов Дальнего Востока и Китая.
Организаторы постарались на славу и подготовили для гостей обширную культурную программу, которая позволила не только продемонстрировать богатство эвенкийской культуры, но и укрепить связи между общинами, разбросанными на огромных территориях. Фестиваль стал настоящим праздником единства.
Кроме спортивных соревнований (традиционных метаний топориков, мас-рестлинга, прыжков через нарты, северное троеборье и т.д.), эвенки участвовали в олимпиаде по родному языку, языковом конкурсе «Родовой зов оленеводов» («Разговор с оленем»), представляли свой регион в конкурсе «визиток».
— Мы впервые побывали на таком масштабном мероприятии и, несмотря на это, привезли из Амурской области дипломы. Например, в мас-рестлинге наши ребята завоевали I, II и III места в своих возрастных категориях. Можно сказать, что мы заняли весь пьедестал почета. Также мы взяли II место за выставку работ декоративно-прикладного творчества объединения «Северные узоры», — рассказала одна из руководителей делегации, педагог дополнительного образования п. Новый Ургал Валентина Софронова.
Культурная программа фестиваля стала настоящим театрализованным представлением с участием всех делегаций. На сцене оживали древние легенды, звучали песни на эвенкийском языке, исполнялись традиционные танцы.
— Нас спрашивали, почему мы нашу команду назвали «Аридэ» (с эвенкийского это переводится как «зов»). На самом деле все просто: нас позвали предки изучать культуру и традиции эвенкийского народа. Фестиваль показал, что этот зов слышат многие, — поделилась Валентина Софронова.
После фестиваля дети стали активно интересоваться родной культурой, особенно в Год единства народов, который объявил президент Владимир Путин.