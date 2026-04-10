Россиянам напомнили, где нельзя выгуливать собак без поводка: грозит штрафом

Владельцам домашних животных важно помнить о правилах выгула питомцев. Так, прогулка с собаками без поводков на природных и озелененных территориях населенных пунктов запрещена. За это грозит штраф до 3 тысяч рублей. С таким напоминанием выступила доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Элина Андрюхина в диалоге с ТАСС.