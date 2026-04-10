Россиянам напомнили, где нельзя выгуливать собак без поводка: грозит штрафом

Юрист Андрюхина напомнила о штрафах за выгул собак без поводка в парках.

Источник: Комсомольская правда

Владельцам домашних животных важно помнить о правилах выгула питомцев. Так, прогулка с собаками без поводков на природных и озелененных территориях населенных пунктов запрещена. За это грозит штраф до 3 тысяч рублей. С таким напоминанием выступила доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Элина Андрюхина в диалоге с ТАСС.

Юрист сообщила, что выгул собак без поводка на указанных территориях грозит наложением штрафа на должностных лиц в размере до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Физические лица могут получить штраф в 3 тысячи рублей. Нарушителям также могут сделать предупреждение.

К числу природных зон относятся городские леса и луга, лесопарки, сады, бульвары, скверы. Кроме того, это малозастроенные участки жилого, общественного, делового, коммунального или производственного назначения.

Элина Андрюхина также оповестила, что владельцы автомобилей могут взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если питомец испачкал машину. Это — нарушение норм выгула животных.