За забором, но с командой: как болельщики поддержали ФК «Иркутск» в Черемхово

IrkutskMedia, 10 апреля. Пустые трибуны, закрытые ворота — и десятки людей за ограждением с криками поддержки. В такой атмосфере переживающий серьезные финансовые трудности футбольный клуб «Иркутск» провел матч с «Балтикой-2» в Черемхово 5 апреля.
Несмотря на то, что на организацию домашнего матча у клуба не было средств, и трибуны оставались пустыми, болельщики всё равно пришли поддержать команду за забором.
«Стадион был пустой, но за забором стояли люди — в том числе семьи с маленькими детьми — и кричали: “ФК Иркутск, вперёд!” Это было тяжело видеть», — поделился и.о. главного тренера и исполнительный директор Илья Кунгуров.
Сейчас клуб находится в сложной ситуации: игроки не получают зарплату уже три месяца, команда ищет средства на выезды, а будущее остаётся неопределённым.
По словам капитана команды Дмитрия Пытлева, поддержка болельщиков придаёт футболистам силы.
«Мы всегда говорили, что команда и болельщики — это одно целое. Мы без них, они без нас — не сможем существовать», — уточнил он.
В клубе подчёркивают: даже в условиях кризиса команда продолжает выходить на поле — во многом благодаря той поддержке, которую получает от людей за пределами стадиона.
Напомним, футбольный клуб «Иркутск», представляющий Приангарье в LEON Второй Лиге Б (первенстве России по футболу среди профессиональных команд), продолжает бороться за существование — уже не только на поле, но и за его пределами. После публичного обращения игроков ситуация получила широкий резонанс, однако внутри команды она по-прежнему остаётся крайне напряжённой: три месяца без зарплаты, подработки до или после тренировок и постоянная неопределённость.
Корр. ИА IrkutskMedia побывал на тренировке команды и поговорил с и.о. главного тренера Ильёй Кунгуровым, капитаном команды Дмитрием Пытлевым и полузащитником Егором Перевозниковым. Их слова сложились в цельную картину — клуб находится в режиме выживания, но пока не теряет себя.