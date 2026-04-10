Для хабаровских подростков расширили сеть квартир адаптации

Сеть квартир сопровождаемого проживания для молодежи с инвалидностью увеличилась в Хабаровске. Четвертый по счету объект принял шестерых новых жильцов, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее о реализации проекта — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
В рамках программы участники осваивают бытовые навыки: самостоятельное планирование бюджета, покупку продуктов и приготовление пищи. Как пояснил секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, данная модель позволяет подготовить людей к автономной жизни, снижая нагрузку на их семьи и государственные стационары. Параллельно с проживанием в крае внедряется система «Доступный труд», обеспечивающая занятость участников проекта.
Председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев отметил необходимость создания единого жизненного маршрута, объединяющего поддержку и трудоустройство. Сейчас организаторы ведут переговоры с краевым минсоцзащиты о дальнейшем финансировании системы после завершения грантового периода в конце лета 2026 года. Сохранение формата позволит продолжить работу по адаптации еще 18 человек, уже прошедших предварительное обучение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru