Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для хабаровских подростков расширили сеть квартир адаптации

Сеть квартир сопровождаемого проживания для молодежи с инвалидностью увеличилась в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Сеть квартир сопровождаемого проживания для молодежи с инвалидностью увеличилась в Хабаровске. Четвертый по счету объект принял шестерых новых жильцов, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее о реализации проекта — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

В рамках программы участники осваивают бытовые навыки: самостоятельное планирование бюджета, покупку продуктов и приготовление пищи. Как пояснил секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов, данная модель позволяет подготовить людей к автономной жизни, снижая нагрузку на их семьи и государственные стационары. Параллельно с проживанием в крае внедряется система «Доступный труд», обеспечивающая занятость участников проекта.

Председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев отметил необходимость создания единого жизненного маршрута, объединяющего поддержку и трудоустройство. Сейчас организаторы ведут переговоры с краевым минсоцзащиты о дальнейшем финансировании системы после завершения грантового периода в конце лета 2026 года. Сохранение формата позволит продолжить работу по адаптации еще 18 человек, уже прошедших предварительное обучение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

