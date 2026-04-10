Внучка героя сопротивления 12 лет искала материалы о его деятельности

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Андреевича Баранова Татьяна Ёрж рассказала РИА Новости, сколько лет искала материалы о деятельности деда во время войны.
Десятого апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
Николай Баранов — герой сопротивления, глава самой крупной антифашисткой организации — Братского Сотрудничества военнопленных.
Вспоминая о своем деде, Татьяна Ёрж рассказала, что ему в годы Великой Отечественной войны понадобилось «немало стойкости, мужества и воли». Она пояснила, что «деду и его соратникам пришлось пройти через страшные испытания в условиях фашистских концлагерей в Баварии». По словам внучки героя, «все они были людьми, закалёнными жизнью, уже немолодыми, прошедшими не одну войну, а поэтому, попав в плен, не пали духом, а восприняли этот факт как место своей борьбы в таких жизненных обстоятельствах, создав самую большую антифашистскую организацию БСВ (Братское Сотрудничество военнопленных)».
«Чем больше я узнавала о своём деде, подполковнике Баранове Николае Андреевиче, из его писем, которые хранятся в семье, из исторических материалов, которых немало, книг — воспоминаний, написанных бывшими узниками концлагерей, тем острее становилась боль за самого родного человека, отдавшего свою жизнь за страну, которую он и его соратники строили с первого дня её образования», — призналась Татьяна Ёрж.
По ее словам, ей понадобилось 12 лет поисков материалов о военном периоде жизни ее деда, о периоде, связанном с подпольной деятельностью в концлагерях, чтобы полностью восстановить события тех лет. «За это время я ощутила и пережила весь ужас тех испытаний, которые выпали на долю моего деда и его соратников», — поделилась внучка героя.
«Где люди брали столько сил, чтобы преодолеть выпавшее на их долю, не сломаться, выстоять в страшных, нечеловеческих условиях концлагерей и принять мученическую смерть?» — задалась вопросом она.