Эксперт Зайков рассказал, можно ли разделить маткапитал между детьми

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Материнский капитал нельзя поделить между детьми в качестве денежной выплаты, но можно выделить доли в жилье. Об этом сообщил ТАСС эксперт Президентской академии (доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала) Сергей Зайков.
«Материнский капитал не делится между детьми напрямую как денежная выплата, но фактически распределяется между ними через механизм закрепления долей в недвижимости», — сказал Зайков.
По словам эксперта, закон требует учитывать интересы каждого члена семьи при использовании средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием маткапитала, нужно оформить в общую собственность родителей и детей с определением долей каждого по соглашению сторон, подчеркнул эксперт.
«На практике применяется принцип пропорциональности: делится не вся стоимость жилья, а именно сумма материнского капитала. Например, если квартира стоит 4 млн рублей, из которых 500 тыс. — средства маткапитала, и в семье пять человек, то на каждого приходится доля, эквивалентная 100 тыс. рублей», — сказал Зайков.
Эксперт добавил, что остальная часть может оставаться в совместной собственности родителей или же распределяться дополнительно.
Родители также вправе выделить детям доли и в большем размере, чем это следует из расчета маткапитала, отметил Зайков.