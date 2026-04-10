Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 8 мая

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Рабочий день 8 мая в России будет сокращенным на один час, поскольку за ним следует праздник — День победы, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
«В соответствии со статьей 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В соответствии с производственным календарем на 2026 год, 8 мая будет сокращенным рабочим днем», — сказала Рогалева.
Эксперт уточнила, что в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется дополнительным выходным или повышенной оплатой.