Врач рассказала, сколько хранятся вареные яйца

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Яйца, которые сварены на Пасху, следует употребить в течение недели, при этом хранить их нужно в холодильнике, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
«При правильном хранении в холодильнике сырые яйца обычно остаются пригодными несколько недель. А вот вареные яйца хранят меньше: их желательно съесть в течение недели. Если вы сомневаетесь, самый практичный критерий — это запах и внешний вид после разбивания, любые неприятные изменения лучше воспринимать как повод не рисковать», — рассказала Чистик.
По ее словам, яйца лучше хранить в холодильнике, потому что при постоянной низкой температуре они дольше остаются безопасными.
«Важно не класть их на дверцу: там температура чаще скачет из-за открывания, и качество ухудшается быстрее. Оптимально держать яйца на полке ближе к задней стенке холодильника, где холоднее и стабильнее», — отметила врач.
Собеседница агентства добавила, что сырые яйца лучше хранить в родной упаковке, так как коробка защищает от посторонних запахов, а еще помогает меньше пересыхать и снижает риск загрязнения.
«Мыть яйца заранее не нужно: если оболочка повреждена или яйца намокают и долго лежат, это может повысить риск, что микробы попадут внутрь. Мыть лучше непосредственно перед приготовлением, если есть такая необходимость», — добавила Чистик.
Светлое Воскресение Христово — Пасху — в этом году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. В Пасху заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост. Накануне, в Великую субботу, по традиции в храмах освящают куличи, крашенные яйца и другие продукты, которые верующие подают к столу после завершения поста.