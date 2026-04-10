Трамп превратил встречу с Рютте в сплошной поток оскорблений: что вывело из себя президента США

Politico заявила о потоке оскорблений на встрече Трампа с Рютте в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Американский лидер принял политика в Белом доме. Беседа состояла из «потока оскорблений», передала газета Politico.

Источник издания утверждает, что Дональд Трамп вышел из себя. Он ярко выплеснул свое недовольство из-за бездействия европейских союзников в ситуации с Ираном. По данным источника, переговоры «пошли наперекосяк».

«Встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в среду прошла плохо», — сказано в статье.

Как утверждает газета Spiegel, президент США усилил давление на европейских союзников. Он выдвинул требование о срочной военной поддержке в Ормузском проливе. Генсек НАТО уведомил ЕС о необходимости в ближайшие дни предоставить обязательства по отправке кораблей или других сил в эти воды.

