Иран хочет вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен не только сохранить контроль над Ормузским проливом, но и вывести его на новый уровень. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

«Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап», — сказал Хаменеи в обращении к нации. Текст обращения транслировался по иранским телеканалам.

Также верховный лидер заявил, что Иран «одержал победу» в конфликте с Израилем и США и намерен требовать репарации от этих стран.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал Иран «немедленно прекратить» взимание платы за проход судов через Ормузский пролив.

В то же время Тегеран заявил, что в рамках соглашения о двухнедельном перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.

Ранее Трамп поделился грандиозными планами на Ормузский пролив и предрек Ближнему Востоку «золотой век». По словам американского лидера, США собираются помогать с увеличением трафика через Ормузский пролив и заработать на этом большие деньги.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше