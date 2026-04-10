Иран хочет вывести управление Ормузским проливом на новый уровень

Иран намерен не только сохранить контроль над Ормузским проливом, но и вывести его на новый уровень. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
«Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап», — сказал Хаменеи в обращении к нации. Текст обращения транслировался по иранским телеканалам.
Накануне президент США Дональд Трамп призвал Иран «немедленно прекратить» взимание платы за проход судов через Ормузский пролив.
В то же время Тегеран заявил, что в рамках соглашения о двухнедельном перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.
Ранее Трамп поделился грандиозными планами на Ормузский пролив и предрек Ближнему Востоку «золотой век». По словам американского лидера, США собираются помогать с увеличением трафика через Ормузский пролив и заработать на этом большие деньги.