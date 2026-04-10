На Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни

«Стало приезжать все больше людей — и из России, и с Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение “русская деревня”. Была и “украинская деревня”, — рассказал Костер.
Губернатор подчеркнул, что такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.
«Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры», — отметил он.
После проведения проверок и принятия правовых мер, как заявил губернатор, подобные явления на острове были устранены.
«После того как такие нарушения были пресечены и по ним были приняты правовые меры, сейчас этого уже нет. Больше нет ни русской деревни, ни украинской деревни», — подчеркнул Костер.