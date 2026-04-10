На региональных автомагистралях начали работать передвижные пункты весогабаритного контроля — это современные комплексы с высокотехнологичным оборудованием. Они позволяют защитить дорожную сеть края в весенний период. Проверочные мероприятия проводятся «Хабаровскуправтодором» совместно с межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Во время оттайки грунт становится более уязвимым из-за его переувлажнения. Проезд тяжелой техники приводит к преждевременному разрушению асфальта. Для сохранения магистралей краевым Минтрансом ежегодно вводятся временные ограничения по весу и габаритам большегрузов», — отметили в профильном ведомстве.
Процедура взвешивания и замера габаритов занимает до 10 минут. Водителю необходимо только заехать на специализированные весы, где специалисты измеряют нагрузку на каждую ось. В среднем за день каждый пункт контроля проверяет около 20 большегрузов и выявляет около 4 превышений нормы. Всего в регионе работает 5 пунктов весогабаритного контроля, из них 2 передвижных и 3 стационарных.
В Хабаровском крае заработали передвижные пункты весогабаритного контроля. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Напомним, ограничения движения транспортных средств установлены в Бикинском округе и Вяземском районе — с 5 апреля по 4 мая; в Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Амурском районах и Солнечном округе — с 13 апреля по 12 мая; в Советско-Гаванском, Ванинском, имени Полины Осипенко районах — с 29 апреля по 28 мая; в Николаевском и Ульчском районах — с 5 мая по 3 июня; в Охотском округе и Аяно-Майском районе — с 22 мая по 20 июня.
В указанные периоды для всех видов транспорта действуют предельно допустимые осевые нагрузки. На дорогах 2−3 категорий они должны составлять не более 6 тонн на ось, на дорогах 4−5 категорий — не более 4 тонн на ось.
«За превышение весогабаритных показателей владельцу транспортного средства выписывается штраф в размере от 150 000 до 600 000 рублей. В случае отказа от прохождения контроля также предусмотрен штраф — 600 000 рублей», — отметил главный государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Хабаровскому краю Евгений Мазунин.
Добавим, что ограничения не распространяются на транспорт, который осуществляет перевозку лекарств, топлива, продуктов питания и грузов для сельскохозяйственных и других социально значимых нужд.