В МЧС рассказали, где запрещается разводить костры

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Разведение костров на торфяных почвах категорически запрещено, для розжига открытого огня в других местах нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющийся жидкости, которые могут стать причиной взрыва и последующего пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
«Категорически запрещается жечь костры на торфяных почвах», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для розжига костров в других местах нельзя использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющийся жидкости — они могут взорваться и мгновенно вызвать пожар.
«Запрещается также разводить огонь в ветреную погоду, сжигать пластик, резину и другие отходы, выделяющие при горении ядовитые вещества», — отметил представитель ведомства.
Он напомнил, что для сжигания травы и мусора на приусадебном или дачном участке территория должна быть очищена от горючих материалов в радиусе десяти метров.
«Мусор лучше всего сжигать в металлической бочке с крышкой, отступив от построек не менее 7,5 метров. Если такой бочки нет, следует отступить от здания на 15 метров», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что нельзя оставлять огонь без присмотра до полного прекращения тления.