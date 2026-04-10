Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число закрытых аэропортов в России выросло до 13

Росавиация ввела временные ограничения на приём и вылет самолётов в девяти аэропортах страны. Решение приняли ночью 10 апреля. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

В сообщении ведомства перечислили аэропорты, где действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — это Самара (Курумоч), Пенза, Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин), Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Ульяновск (Баратаевка), Казань и Чебоксары. В пресс-службе Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

До этого, в ночь с 9 на 10 апреля, временно закрыли аэропорты Волгограда и Тамбова. Также запрет на приём и выпуск воздушных судов действует в авиагаванях Ярославля (Туношна) и Иванова (Южный).

