Водителя из Хабаровского края лишили прав на год за наезд на пса

В Солнечном районе Хабаровского края суд оставил в силе наказание водителю, который сбил крупную собаку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Мужчина ехал на автомобиле и не остановился после удара. Он утверждал, что вообще не почувствовал столкновения и узнал о наезде только на следующий день от полиции. Однако видеозапись с камеры показала совсем другую картину.
На видео видно, как большая собака перебегала дорогу, автомобиль сильно подбросило от удара, но водитель даже не притормозил. Он спокойно доехал до двора, припарковался и только потом вышел осмотреть машину.
Мировой судья и Солнечный районный суд рассмотрели все материалы и пришли к выводу, что водитель умышленно оставил место ДТП. В итоге ему подтвердили наказание — лишение прав на один год по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.
Пострадавшему псу вовремя оказали ветеринарную помощь. Сейчас он полностью здоров.