Хабаровских специалистов обучили методам экологического надзора.

Органы прокуратуры ДФО усиливают взаимодействие с общественными организациями в вопросах защиты экологии. Данная тема стала ключевой на встрече в межрегиональном учебном центре прокуратуры, прошедшей в Хабаровске, как сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Спикерами мероприятия выступили старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Вера Гринченко и председатель ОЭД «Защита природы» Олег Губарец. Слушателям, среди которых были молодые специалисты ведомства, рассказали о современных формах совместной работы по контролю за соблюдением экологических норм.
Особый акцент был сделан на результатах надзорных проверок, инициированных после обращений общественных активистов. Представители прокуратуры продемонстрировали наглядные примеры успешного пресечения экологических правонарушений и обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству в сфере правового воспитания молодежи.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru