Британский премьер Кир Стармер выразил недовольство в связи с ростом цен счетов за электроэнергию у европейцев. Он занимается перекладыванием ответственности. Так заявление премьера Британии прокомментировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он назвал энергетическую политику Кира Стармера провальной.
Глава РФПИ отметил, что премьер терпит неудачи «во всем». В том числе, проблемы наблюдаются в энергетической сфере.
«Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других. Он не Черчилль», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Британский премьер утверждает, что цены за электроэнергию в Европе якобы растут из-за России и США. Он заявил, что ему «надоели» скачки счетов.