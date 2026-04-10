Эксперт Файхтингер: страны участвуют в честном космическом соревновании

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Между странами идет не гонка, а честное соревнование в вопросе, кто же первым высадится на Луну. Об этом ТАСС на полях Российского космического форума в рамках Недели космоса сообщил исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер.
«Я хочу сказать, что статистически человечество будет первыми, [кто высадится на Луну]. Так что давайте оставим это в качестве сюрприза и внимательно понаблюдаем за тем, как все будет развиваться. К тому же я бы назвал это не гонкой, а скорее честным соревнованием», — рассказал он.
В России запуск миссии «Луны-27» намечен на рубеж 2028−2029 годов. В ходе миссии планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования приполярной области Луны.
Кроме того, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация в мае 2025 года подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В Роскосмосе отмечали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Ученые Росатома предлагают построить на Луне атомные станции малой мощности, которые смогут работать автономно не менее 10 лет.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
