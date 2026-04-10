Президент назначил новых судей в Хабаровском крае и ЕАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Документ опубликован 9 апреля 2026 года.
Судьёй Арбитражного суда Хабаровского края назначена Юлия Викторовна Ким, которая ранее работала судьёй Центрального районного суда Хабаровска.
Председателем Биробиджанского районного суда стал Геннадий Викторович Прокопов. До этого он занимал должность судьи Индустриального районного суда Хабаровска.
Судьёй Девятого кассационного суда назначен Максим Александрович Вергасов, ранее работавший в Хабаровском краевом суде.
Коллеги уже поздравили новых судей и пожелали им успехов в отправлении правосудия.