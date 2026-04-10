Экс-директора красноярского камерного хора осудят за мошенничество

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУК «Красноярский камерный хор» по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
По версии следствия, в период с июля 2022 года по апрель 2024 года руководительница учреждения, действуя из корысти, ввела в заблуждение своих подчиненных, убедив их в том, что часть выплачиваемой им зарплаты и стимулирующих выплат должна передаваться ей — якобы для использования на хозяйственные и административные нужды хора.
«Двум сотрудникам начислялась заработная плата за объем работ, который они фактически не выполняли. После получения выплат они возвращали руководителю оговоренную сумму. Трем другим сотрудникам систематически начислялись стимулирующие выплаты и надбавки. Часть премий подчиненные передавали руководителю, полагая, что деньги идут на развитие учреждения. Полученными средствами фигурантка распорядилась по своему усмотрению. В результате ее незаконных действий бюджету муниципального учреждения причинен ущерб на общую сумму около 600 тысяч рублей», — рассказали в СК.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
