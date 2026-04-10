Боялась из-за темноты и дождя: помощь спасателей понадобилась туристке в горах Алматы

Как рассказали в МЧС, в службу спасения обратилась туристка 2007 года рождения, сообщившая, что спускается с урочища Кок-Жайлау. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий она опасалась сбиться с маршрута. Туристка передала свои геолокационные данные и попросила помощи для безопасного спуска. Для проведения спасательных работ был направлен экипаж Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели обнаружили девушку, обеспечили ее теплой одеждой и сопроводили при спуске в сторону Каменского плато. «У туристки не было сухой сменной одежды и средств для вызова такси, поэтому было принято решение доставить ее до общежития», — рассказали в ведомстве. Девушка благополучно доставлена по месту проживания, медицинская помощь ей не понадобилась.