Боялась из-за темноты и дождя: помощь спасателей понадобилась туристке в горах Алматы

19-летняя девушка, поднявшаяся в горы в Алматы, обратилась к спасателям за помощью — из-за темноты и дождя туристка боялась спускаться одна, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в МЧС, в службу спасения обратилась туристка 2007 года рождения, сообщившая, что спускается с урочища Кок-Жайлау. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий она опасалась сбиться с маршрута. Туристка передала свои геолокационные данные и попросила помощи для безопасного спуска. Для проведения спасательных работ был направлен экипаж Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели обнаружили девушку, обеспечили ее теплой одеждой и сопроводили при спуске в сторону Каменского плато. «У туристки не было сухой сменной одежды и средств для вызова такси, поэтому было принято решение доставить ее до общежития», — рассказали в ведомстве. Девушка благополучно доставлена по месту проживания, медицинская помощь ей не понадобилась.