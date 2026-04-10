Более десяти аэропортов в РФ закрыты ночью 10 апреля: вот где действуют ограничения

В 12 российских аэропортах введены временные ограничения на полёты.

В России ночью 10 апреля закрыли на прием и выпуск рейсов 12 аэропортов. В некоторых из них ограничения действуют с вечера 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Так, в числе последних на прием и выпуск рейсов закрыли аэропорты Казани и Чебоксар. Ограничения действуют с 02:45. Кроме того, ночью запрет на полеты введен в воздушных гаванях Ульяновска, Нижнекамска, Самары, Астрахани, Пензы и Саратова.

С прошлого вечера для приема и выпуска рейсов остаются недоступны аэропорты Волгограда, Иваново, Тамбова и Ярославля. Там ограничения действуют более трех часов.

Несколько регионов РФ 9 апреля вновь подверглись атакам со стороны ВСУ. Так, одной из целей боевиков стала Белгородская область. К вечеру поступила информация о еще четырех пострадавших. Ранения получили двое мужчин, женщина и 15-летняя девочка.