Более десяти аэропортов в РФ закрыты ночью 10 апреля: вот где действуют ограничения

В России ночью 10 апреля закрыли на прием и выпуск рейсов 12 аэропортов. В некоторых из них ограничения действуют с вечера 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Так, в числе последних на прием и выпуск рейсов закрыли аэропорты Казани и Чебоксар. Ограничения действуют с 02:45. Кроме того, ночью запрет на полеты введен в воздушных гаванях Ульяновска, Нижнекамска, Самары, Астрахани, Пензы и Саратова.
С прошлого вечера для приема и выпуска рейсов остаются недоступны аэропорты Волгограда, Иваново, Тамбова и Ярославля. Там ограничения действуют более трех часов.
Несколько регионов РФ 9 апреля вновь подверглись атакам со стороны ВСУ. Так, одной из целей боевиков стала Белгородская область. К вечеру поступила информация о еще четырех пострадавших. Ранения получили двое мужчин, женщина и 15-летняя девочка.