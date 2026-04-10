Владельцам собак напомнили о штрафах за выгул питомцев

Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина сообщила ТАСС, что россиянам грозит штраф до трех тысяч рублей за выгул собак без поводка на природных и озелененных территориях населенных пунктов.
Ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. За такое нарушение гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 10 тысяч, юридическим — от 15 до 30 тысяч рублей. К природным территориям относятся лесопарки, городские леса и луга, к озелененным — парки, сады, бульвары, скверы, а также мало застроенные участки жилого, общественного, делового, коммунального и производственного назначения.
В регионах могут действовать иные нормы. Например, в Москве за появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных территориях, штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей.
Кроме того, в Москве предусмотрены штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в транспорте, а также на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ и других организаций, работающих с несовершеннолетними. В таких случаях гражданам и должностным лицам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей.
