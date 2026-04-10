График ремонта улично-дорожной сети на три месяца согласовали в Хабаровске (СПИСОК)

В Хабаровске утвердили график ремонта улично-дорожной сети на ближайшие три месяца. Работы будут вестись на ключевых магистралях и улицах, чтобы повысить безопасность и комфорт передвижения для водителей и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В рамках программы запланированы ямочный ремонт, восстановление асфальтового покрытия, обновление разметки и ремонт тротуаров. Работы уже начались, их будут проводить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Особое внимание уделят самым загруженным участкам и перекрёсткам.
Муниципалитет просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные ограничения движения. Все работы должны завершиться в срок.
График работ по ремонтным работам:
— С 7 апреля по 4 июня — улица Производственная;
— С 11 по 17 апреля — улица Комсомольская;
— С 11 по 20 апреля — улицы Шеронова, Пушкина, Постышева, Кола Бельды, Советская, Дзержинского, Волочаевская и Дикопольцева;
— С 11 по 24 апреля — улица Большая;
— С 11 по 30 апреля — улицы Краснореченская и Павла Морозова;
— С 14 по 24 апреля — улица Жуковского;
— С 17 по 27 апреля — улица Владивостокская;
— С 21 по 24 апреля — улица Гоголя;
— С 21 по 27 апреля — улица Лермонтова;
— С 21 по 30 апреля — улицы Пионерская, Ухтомского, Лазо, Брестская, Джамбула и на Воронежском шоссе;
— С 21 апреля по 4 мая — улицы Шевчука и Королёва;
— С 21 апреля по 14 мая — улицы Клубная и Школьная;
— С 24 апреля по 4 мая — улица Юности;
— С 1 по 7 мая — улица Трёхгорная;
— С 1 по 14 мая — улица Полярная;
— С 1 по 25 мая — улица Связная;
— С 4 по 14 мая — улица Ворошилова, Суворова, Автобусная и Радищева;
— С 7 по 17 мая — улица Ульяновская;
— С 11 по 24 мая — Чернореченское шоссе;
— С 14 по 20 мая — улицы Мухина, Петра Комарова, Рабочий Городок;
— С 14 по 28 мая — улица Бондаря;
— С 11 по 20 мая — улицы Дикопольцева, Ким Ю Чена, а также на Амурский и Уссурийские бульвары;
— С 14 по 24 мая — улицы Сидоренко, Оборонная и Лейтенанта Орлова;
— С 21 по 28 мая — Донской переулок;
— С 21 по 31 мая — улицы Льва Толстого и Запарина;
— С 24 по 31 мая — улица Синельникова.
Стоит отметить, что в связи с погодными условиями в графике возможны изменения.