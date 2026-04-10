Эксперт Шахмарданов: COVID-19 провоцирует развитие аутоиммунных заболеваний

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Перенесенный COVID-19 оказывает сильное влияние на функционирование всей иммунной системы, что приводит к развитию аутоиммунных заболеваний. Об этом ТАСС сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
«Это, пожалуй, самый важный и тревожный аспект постковидного синдрома. Вирус не просто “бьет” по легким, он сбивает настройки всей иммунной системы. У переболевших начинают вырабатываться антитела против собственных тканей. Согласно современным данным, распространенность таких патогенных аутоантител при остром COVID-19 сравнима с таковой при классических аутоиммунных заболеваниях», — сказал Шахмарданов.
Он объяснил, что белки вируса SARS-CoV-2 очень похожи на некоторые белки человека. Иммунная система, научившись атаковать вирус, по ошибке начинает атаковать и свои собственные клетки. По словам эксперта, COVID-19 может запускать или манифестировать следующие состояния: синдром Гийена-Барре (острое поражение периферических нервов, приводящее к слабости мышц и даже параличам), воспалительные заболевания суставов (ревматоидный артрит, реактивные артриты), системная красная волчанка, иммунная тромбоцитопения (опасное снижение уровня тромбоцитов в крови), сахарный диабет I типа (когда иммунитет атакует клетки поджелудочной железы), миокардит (воспаление сердечной мышцы аутоиммунной природы).
Ранее в сети появилась информация, что россияне, переболевшие субвариантом «омикрона», штаммом Stratus, начали жаловаться на активизацию аллергии.