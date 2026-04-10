Эксперт Шахмарданов: COVID-19 провоцирует развитие аутоиммунных заболеваний

Он объяснил, что белки вируса SARS-CoV-2 очень похожи на некоторые белки человека. Иммунная система, научившись атаковать вирус, по ошибке начинает атаковать и свои собственные клетки. По словам эксперта, COVID-19 может запускать или манифестировать следующие состояния: синдром Гийена-Барре (острое поражение периферических нервов, приводящее к слабости мышц и даже параличам), воспалительные заболевания суставов (ревматоидный артрит, реактивные артриты), системная красная волчанка, иммунная тромбоцитопения (опасное снижение уровня тромбоцитов в крови), сахарный диабет I типа (когда иммунитет атакует клетки поджелудочной железы), миокардит (воспаление сердечной мышцы аутоиммунной природы).