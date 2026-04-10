В Приморье за сутки потушили 18 пожаров на 374 гектарах

В Приморье за четверг, 9 апреля, полыхало 18 пожаров, и все их удалось потушить. Огонь прошелся по 374,5 гектара земли. Из них 176 гектаров — лесной фонд. Горели территории Владивостокского, Дальнереченского, Спасского, Тернейского и Уссурийского лесничеств, а также Арсеньевский, Артемовский округа и еще восемь муниципальных образований. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В 99% главная причина пожаров — деятельность человека. Природные причины в виде сухих гроз происходят крайне редко и только на севере Приморья. Призываем жителей и гостей края быть осторожными и остановить огонь, который уничтожает нашу природу», — сообщили в минприроды Приморья.
Ответственность — серьезная. Административный штраф достигает двух миллионов рублей, а уголовная статья предусматривает штраф до трех миллионов или лишение свободы до 10 лет.