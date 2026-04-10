Качество красноярского мороженного оказалось на высоте — к такому выводу пришли специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». На испытания в лабораторию поступили 11 образцов пломбира и эскимо с разнообразными вкусами и добавками, а также сухая смесь для мягкого мороженого от местных производителей.
Все образцы проверили на соответствие нормативам технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».
Было проведено более 60 исследований — по микробиологическим, токсикологическим, радиологическим и органолептическим показателям. Специалисты определяли кислотность, массовую долю сахарозы, сухого обезжиренного молочного остатка, долю жира и сухих веществ.
Вывод: все образцы соответствуют установленным нормативам. Это хорошая новость накануне лета.