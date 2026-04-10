Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество красноярского мороженного оказалось на высоте

Специалисты проверили 11 образцов произведенного в Красноярске мороженого.

Источник: Комсомольская правда

Качество красноярского мороженного оказалось на высоте — к такому выводу пришли специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». На испытания в лабораторию поступили 11 образцов пломбира и эскимо с разнообразными вкусами и добавками, а также сухая смесь для мягкого мороженого от местных производителей.

Все образцы проверили на соответствие нормативам технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Было проведено более 60 исследований — по микробиологическим, токсикологическим, радиологическим и органолептическим показателям. Специалисты определяли кислотность, массовую долю сахарозы, сухого обезжиренного молочного остатка, долю жира и сухих веществ.

Вывод: все образцы соответствуют установленным нормативам. Это хорошая новость накануне лета.