Площадь Воинской памяти в посёлке Хор обновят по нацпроекту

Поселок Хор района имени Лазо стал победителем Всероссийского конкурса на лучшие проекты создания комфортной городской среды с проектом под названием Площадь «Воинской памяти». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», конкурс проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным.
Место для благоустройства было выбрано в самом центре поселка Хор, где расположен памятный знак воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Проектом предусмотрены установка уличной мебели (скамеек, урн, навесов). Территорию разделят на несколько зон: непосредственно монументов, зон отдыха, проведения мероприятий, выставочного пространства, ограждения и парковочных мест.
— Площадь Воинской памяти — это современное мемориальное пространство, наполненное глубоким смыслом и уважением. Здесь, среди тихих аллей и памятных знаков, жители смогут остановиться, чтобы почтить память павших героев — тех, кто отдал самое дорогое ради мира и спокойствия. Это место станет символом благодарности и мужества, мостом между поколениями, связывающим прошлое с настоящим, — подчеркнули в администрации района.
Реализация проекта запланирована на текущий год.