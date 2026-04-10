Трое хабаровчан осуждены за фиктивное трудоустройство 161 иностранца

Группа из трех человек признана виновной в организации незаконной миграции в Хабаровске. Подсудимые использовали подставные фирмы для оформления приглашений иностранным гражданам. Как сообщает канал Следственного комитета по Хабаровскому краю, участники группы в течение трех лет оформляли документы от имени индивидуального предпринимателя и генерального директора компании.
Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В официальные ведомства направлялись недостоверные данные о трудоустройстве мигрантов из азиатских стран, которые фактически работу не выполняли. За организацию незаконного пребывания иностранцы платили фигурантам до 135 тысяч рублей. В ходе расследования, проведенного при участии ПУ ФСБ и УМВД, были собраны доказательства, подтверждающие вину всех участников преступной схемы.
Суд назначил основной фигурантке четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 тысяч рублей. Другой женщине назначено три года условно и штраф 200 тысяч рублей, в то время как мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также осужденным предстоит выплатить крупные денежные штрафы. Приговор еще может быть обжалован в установленном законом порядке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru