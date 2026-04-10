Трамп назвал Орбана сильным лидером: он признал «феноменальные результаты» премьера

Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

В Венгрии 12 апреля пройдут выборы в парламент. В преддверии важного мероприятия президент США Дональд Трамп выступил со словами поддержки в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Он назвал коллегу «сильным лидером». Дональд Трамп опубликовал соответствующий пост в своей соцсети.

Американский лидер считает, что Виктор Орбан добивается «феноменальных результатов» на своем посту. Глава Белого дома, кроме того, подчеркнул, что премьер Венгрии не подведет народ.

«Виктор усердно работает над защитой Венгрии, ростом ее экономики, созданием рабочих мест, продвижением торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка», — оценил успехи Орбана американский лидер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон осведомлен о вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии. США известны и планы Киева по дестабилизации обстановки в Будапеште.

