В Новосибирске водителей начнут штрафовать за опасное вождение

С мая 2026 года российских автомобилистов ждут изменения, которые касаются не столько самих правил дорожного движения, сколько подхода к фиксации нарушений. Речь идёт о значительном ужесточении контроля за так называемым опасным вождением. Инспекторы и камеры начнут чаще фиксировать действия, которые создают аварийные ситуации, даже если водитель формально не превышает скорость и не нарушает требования разметки. В первую очередь внимание усилят к резким перестроениям без необходимости, подрезаниям и езде на минимальной дистанции. Под контроль также попадёт объезд пробок по обочине или выделенной полосе, а также любые манёвры, вынуждающие других участников движения резко тормозить или менять траекторию.