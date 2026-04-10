В Новосибирске водителей начнут штрафовать за опасное вождение

С мая 2026 года российских автомобилистов ждут изменения, которые касаются не столько самих правил дорожного движения, сколько подхода к фиксации нарушений. Речь идёт о значительном ужесточении контроля за так называемым опасным вождением. Инспекторы и камеры начнут чаще фиксировать действия, которые создают аварийные ситуации, даже если водитель формально не превышает скорость и не нарушает требования разметки. В первую очередь внимание усилят к резким перестроениям без необходимости, подрезаниям и езде на минимальной дистанции. Под контроль также попадёт объезд пробок по обочине или выделенной полосе, а также любые манёвры, вынуждающие других участников движения резко тормозить или менять траекторию.
Если раньше за подобные эпизоды нередко ограничивались предупреждением, то теперь будут чаще оформлять протоколы. Размер штрафов может составить от 5 до 10 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможны более серьёзные меры, вплоть до лишения водительских прав на срок до одного года.