Власти сказали, почему не смогут запретить вейпы в Новосибирске

«В региональном министерстве промышленности и торговли пояснили, что без принятия закона говорить об участии Новосибирской области в эксперименте по запрету вейпов преждевременно», — пишет «Горсайт».
Сейчас вопрос о запрете продажи вейпов рассматривает Госдума. Предполагается, что все магазины, которые продают никотиносодержащую продукцию, должны будут получить лицензию. Кроме того, регионам планируют дать возможность вводить дополнительные ограничения по торговле вейпами.
Законопроект был внесен еще осенью 2025 года, однако зимой его отодвинули на второе чтение, и работа над документом продолжается.