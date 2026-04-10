В Новосибирске телебашню подсветят ко Дню космонавтики

В Новосибирске телебашня присоединится к празднованию Дня космонавтики — на медиафасаде включат специальную тематическую подсветку. Акция пройдёт в разных городах страны, где расположены объекты Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом сообщает ТАСС.
Жители города смогут увидеть на башне фотографии первого космонавта Юрия Гагарина, а также Анны Кикиной — Героя России и почётного жителя Новосибирска.
В Новосибирске начались мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. В Первомайском сквере установили телескопы, позволяющие наблюдать за звёздным небом, проходит космический диктант, в котором могут принять участие все желающие до 13 апреля. Главное событие состоится вечером 11 апреля, когда начнётся Юрьева ночь, посвящённая полёту Юрия Гагарина.