Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске телебашню подсветят ко Дню космонавтики

В Новосибирске в честь Дня космонавтики включат тематическую подсветку телебашни: на медиафасаде появятся изображения Юрия Гагарина и космонавта Анны Кикиной.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске телебашня присоединится к празднованию Дня космонавтики — на медиафасаде включат специальную тематическую подсветку. Акция пройдёт в разных городах страны, где расположены объекты Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом сообщает ТАСС.

Жители города смогут увидеть на башне фотографии первого космонавта Юрия Гагарина, а также Анны Кикиной — Героя России и почётного жителя Новосибирска.

В Новосибирске начались мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. В Первомайском сквере установили телескопы, позволяющие наблюдать за звёздным небом, проходит космический диктант, в котором могут принять участие все желающие до 13 апреля. Главное событие состоится вечером 11 апреля, когда начнётся Юрьева ночь, посвящённая полёту Юрия Гагарина.