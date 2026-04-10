Жителя Красноярска обманули на целый килограмм шашлыка. Мужчина оформил заказ на доставку ему трех килограммов свежеприготовленного мясного изыска. Однако, получив пакет от курьера, засомневался и взвесил — оказалось, что в пакете всего два кило. Связался с изготовителем, там ему пояснили, мол, за основу брали вес сырого мяса, а потом в процессе оно ужарилось.