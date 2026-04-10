Жителя Красноярска обманули на целый килограмм шашлыка. Мужчина оформил заказ на доставку ему трех килограммов свежеприготовленного мясного изыска. Однако, получив пакет от курьера, засомневался и взвесил — оказалось, что в пакете всего два кило. Связался с изготовителем, там ему пояснили, мол, за основу брали вес сырого мяса, а потом в процессе оно ужарилось.
Потребитель позвонил на горячую линию к специалистам Роспотребнадзора: «Разве это правильно?».
Нет, это неправильно, пояснили в ведомстве. По закону «О защите прав потребителя» продавец обязан довести полную информацию о наименовании продукции, ее весе и стоимости. Чтобы покупатель изначально знал, за что он платит. В данном случае изготовитель должен был обозначить, что 3 килограмма — это вес полуфабриката, а не готового продукта.
Потребитель может направить ему письменную претензию или же обратиться в суд за защитой своих прав.