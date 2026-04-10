Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД сообщили, что РФ не ограничится отправкой одной партии нефти на Кубу: Москва обеспечит безопасность острова

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не предаст Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Куба получила от России первую партию нефти. Остров не останется без поддержки Москвы в условиях энергетической блокады. Россия не предаст Кубу. Так сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что обеспечение энергетической безопасности острова находится в числе приоритетов Москвы. Он также указал на противозаконный характер блокады США в отношении Кубы.

«Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере “Анатолий Колодкин”, — прокомментировал Сергей Рябков.

Кубинские власти заявили о враждебной политике Вашингтона в отношении Гаваны. Президент страны Мигель Диас-Канель подчеркнул, что США не в праве что-либо требовать. Он также отметил, что только народ может решать, кто будет находиться на посту главы государства.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
