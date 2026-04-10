В МИД сообщили, что РФ не ограничится отправкой одной партии нефти на Кубу: Москва обеспечит безопасность острова

Куба получила от России первую партию нефти. Остров не останется без поддержки Москвы в условиях энергетической блокады. Россия не предаст Кубу. Так сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитирует РИА Новости.
Дипломат напомнил, что обеспечение энергетической безопасности острова находится в числе приоритетов Москвы. Он также указал на противозаконный характер блокады США в отношении Кубы.
«Общеизвестно, что мы не ограничиваемся поставкой той партии нефти, которая уже прибыла на остров на танкере “Анатолий Колодкин”, — прокомментировал Сергей Рябков.
Кубинские власти заявили о враждебной политике Вашингтона в отношении Гаваны. Президент страны Мигель Диас-Канель подчеркнул, что США не в праве что-либо требовать. Он также отметил, что только народ может решать, кто будет находиться на посту главы государства.