Хозяйку конноспортивного клуба в Уссурийске оштрафовали за травму подростка

В Уссурийске суд вынес приговор руководительнице конноспортивного клуба, где 16-летняя посетительница получила серьезную травму — лошадь ударила ее копытом в голову. Все случилось в мае прошлого года. Девушка пришла в клуб, но, как выяснилось, на территории не было ни инструкторов, ни охраны, ни нормального пропускного режима. Подросток беспрепятственно зашла в вольер и попыталась самостоятельно выгулять лошадь. Животное нанесло удар копытом прямо в голову. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Врачи диагностировали у пострадавшей вред здоровью средней тяжести. А следствие пришло к выводу: виновата не только неопытность подростка, но и сама организация работы клуба. Руководительница не обеспечила безопасность, не наняла персонал, не ограничила доступ посетителей. Суд признал ее виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
«Подсудимая не организовала контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим, должный порядок обучения верховой езде, при отсутствии персонала не ограничила доступ посетителей. В результате лошадь ударила девушку копытом в область головы», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморья.
Наказание — штраф 150 тысяч рублей. Кроме того, с осужденной взыскали 42 410 рублей материального ущерба и 350 тысяч — за моральный вред. Приговор пока не вступил в силу.