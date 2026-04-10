Хозяйку конноспортивного клуба в Уссурийске оштрафовали за травму подростка

В Уссурийске суд вынес приговор руководительнице конноспортивного клуба, где 16-летняя посетительница получила серьезную травму — лошадь ударила ее копытом в голову. Все случилось в мае прошлого года. Девушка пришла в клуб, но, как выяснилось, на территории не было ни инструкторов, ни охраны, ни нормального пропускного режима. Подросток беспрепятственно зашла в вольер и попыталась самостоятельно выгулять лошадь. Животное нанесло удар копытом прямо в голову. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».