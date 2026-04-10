Новосибирцам напомнили, как найти погибших в годы ВОВ предков

В России продолжают функционировать обширные базы данных, позволяющие узнать о судьбах родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря этим ресурсам можно получить информацию о бойцах, партизанах, военнопленных и тружениках тыла, зная лишь их фамилию. Одним из ключевых источников является портал «Память народа», разработанный при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. На этом сайте собраны личные данные участников войны, сведения об их наградах, архивные документы, карты боевых действий и информация о местах захоронений. База данных регулярно обновляется, что делает возможным повторение поисков даже после неудачных попыток.