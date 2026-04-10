Новосибирцам напомнили, как найти погибших в годы ВОВ предков

В России продолжают функционировать обширные базы данных, позволяющие узнать о судьбах родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Благодаря этим ресурсам можно получить информацию о бойцах, партизанах, военнопленных и тружениках тыла, зная лишь их фамилию. Одним из ключевых источников является портал «Память народа», разработанный при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. На этом сайте собраны личные данные участников войны, сведения об их наградах, архивные документы, карты боевых действий и информация о местах захоронений. База данных регулярно обновляется, что делает возможным повторение поисков даже после неудачных попыток.
Ещё одним значимым ресурсом является ОБД «Мемориал», где сосредоточены данные о погибших и пропавших без вести. Эта информация помогает восстановить обстоятельства судьбы множества людей. На портале «Бессмертный полк» также можно найти множество воспоминаний и фотографий, связанных с фронтовиками. Это своего рода народный архив, где пользователи сохраняют память о героях в семейных и общественных архивах.
Кроме того, существуют специализированные ресурсы. Например, на сайте dokst.ru представлена информация о погибших в плену на территории Германии, а на портале pomnite-nas.ru можно найти данные о воинских захоронениях. В случае, если поиск в открытых базах данных не дал результатов, можно направить официальный запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации через официальный сайт Министерства обороны.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов, где очень любят шансон.
Татьяна Картавых