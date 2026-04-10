7 шагов в чуду: какие ошибки опасно совершать в Страстную седмицу до Пасхи

В православных храмах в эти дни проходят особые богослужения, которые совершаются только раз в году. Страстная седмица посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа — от Тайной вечери до Воскресения.
Настоятель храма Воскресения Христова (с. Воскресенск), священник Максим Портнов рассказал aif.ru, что верующие во все эти дни словно проходят путь вместе с Христом.
«В храмах сейчас проходят особенные службы, которые совершаются раз в год, в течение Страстной седмицы. Мы вместе со Христом переживаем все этапы Его последних дней на земле», — сказал священник Максим Портнов.
По его словам, такая традиция особенно ярко выражена в Иерусалиме, где богослужения совершаются прямо в местах евангельских событий — в Гефсиманском саду, на месте Тайной вечери и других святынях. Однако и в обычных приходах верующие стараются прожить эти дни через участие в службах.
Великий (Чистый) четверг: день Тайной вечери.
Великий четверг связан с воспоминанием Тайной вечери — последней трапезы Христа с учениками. В этот день, как напоминает Портнов, установлено главное христианское таинство — причастие.
«Утром — служба воспоминания Тайной вечери. На ней вспоминают, как Господь дал Таинство Евхаристии», — говорит Максим Портнов.
Также в некоторых храмах совершается особый чин омовения ног — в память о том, как Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения.
В народной традиции этот день получил название Чистого четверга. Принято наводить порядок в доме, мыться, готовиться к Пасхе. Однако священник подчёркивает: бытовые дела не должны заменять участие в богослужении. Главный смысл дня — духовное очищение через исповедь и причастие.
Страстная пятница: самый скорбный день.
Пятница считается самым трагическим днём года. В этот день вспоминаются суд, крестный путь и распятие Христа.
«Пятница — самый трагичный день в году. В этот день Христа осуждают на смерть, он проходит крестный путь, происходит распятие», — отмечает Портнов.
По церковной традиции, это день строгого поста. Многие верующие стараются полностью отказаться от пищи до вечера. В храмах проходят особые службы, во время которых выносится плащаница — символ погребения Христа.
Считается, что этот день нужно провести в тишине: избегать развлечений, ссор и суеты, сосредоточившись на молитве и внутреннем переживании происходящего.
Великая суббота: ожидание чуда Воскресения.
Суббота — переход от скорби к надежде. Утром совершается длительная литургия, во время которой в храмах меняются тёмные облачения на светлые.
«Храм переоблачают в белый цвет. Это символизирует крещение, которое принимали многие люди в этот день», — объясняет священник.
В этот день также читается Евангелие о пустом гробе — как предвестие Воскресения. Вечером проходит полунощница, во время которой плащаницу уносят в алтарь.
В народной традиции именно в субботу завершают подготовку к Пасхе: освящают куличи, яйца и другие праздничные блюда.
Пасха: главное торжество года.
Пасхальная служба начинается ровно в полночь с крестного хода. После этого в храмах зажигаются свечи и звучит радостное пасхальное приветствие.
«Сначала проходит пасхальный крестный ход, затем зажигаются свечи, и начинается торжественная служба», — говорит Портнов.
Служба продолжается несколько часов и символизирует победу жизни над смертью. После неё верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и собираются за праздничным столом.
Страстная седмица завершается Пасхой — главным праздником христианства, к которому верующие готовятся через молитву, пост и участие в богослужениях.