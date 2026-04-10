Экс-сотрудника Владивостокской таможни заключили под стражу за получение взятки

Фигурант подозревается в получении взятки на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Фрунзенский районный суд Владивостока санкционировал заключение под стражу экс-сотрудника Владивостокской таможни. Речь идёт о бывшем главном государственном таможенном инспекторе отдела таможенного оформления и контроля Владивостокского таможенного поста, подозреваемом в получении взятки на сумму не менее 300 тысяч рублей, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

Отмечается, что следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В ходе заседания суд ознакомился с материалами дела, заслушал позицию стороны обвинения, а также возражения подозреваемого и его адвоката. Принимая во внимание представленные доводы, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, Уссурийский районный суд дал 11 лет строгого режима бывшему начальнику отдела Уссурийской таможни. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.