В Красноярске на улице Озерной сносят аварийный жилой дом. Кирпичная двухэтажка была построена в 1953 году и когда-то радовала своих жильцов. Но со временем обветшала и перестала соответствовать нормам безопасности. В 2017 году ее признали аварийной.
Однако расселение 88 жильцов этого дома завершилось только в 2025 году, сообщили в департаменте градостроительства администрации города. Часть собственников получила денежную компенсацию, остальным по их выбору предоставили новые квартиры.
Сейчас на месте работает техника, обломки здания вывозятся на утилизацию. Ранее рабочие демонтировали аварийный дом на улице Калинина, сейчас готовятся к сносу четыре дома: на Краснопресненской, Аральской, Спандаряна и Березина.