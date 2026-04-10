В Красноярске на улице Озерной сносят аварийный жилой дом. Кирпичная двухэтажка была построена в 1953 году и когда-то радовала своих жильцов. Но со временем обветшала и перестала соответствовать нормам безопасности. В 2017 году ее признали аварийной.