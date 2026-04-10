Пропавшие на Камчатке туристы приехали из Санкт-Петербурга и Череповца

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Семеро туристов, которые пропали со связи в районе Авачинского перевала на Камчатке, приехали из Санкт-Петербурга и Череповца, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.
Зарегистрированная группа из семи туристов пропала со связи. Последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная, далее на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Следователи инициировали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).