Первая ракетка мира прокомментировал слова Бублика перед их встречей в Монте-Карло

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова казахстанца Александра Бублика о том, что испанец наряду с Новаком Джоковичем и Янником Синнером входит в число непобедимых теннисистов турниров «Большого шлема», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, по словам Алькараса, он не совсем согласен с мнением Бублика.

«Да, мы действительно выиграли девять последних турниров “Большого шлема”, но я все же не думаю, что мы непобедимы на этих соревнованиях. Когда кто-то вроде Бублика, кто находится в топ-10 (Бублик является 11-й ракеткой мира), говорит такое, это вселяет веру. Человек, понимающий этот вид спорта так же хорошо, как Бублик, и заявляющий, что мы не можем проиграть на турнире “Большого шлема”, помогает нам быть более уверенными. Но я все равно с ним не согласен», — цитирует Алькараса Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Бублик не оставил шансов сопернику и пробился в четвертьфинал Монте-Карло.