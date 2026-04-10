Спорт в минус: 5 причин, почему тренировки забирают силы и не дают энергии

Резкий старт. Организм, который долго находился в состоянии низкой активности, может болезненно реагировать на резкое увеличение нагрузок. Повышается уровень кортизола, а интенсивные тренировки приводят к микроповреждениям мышечной ткани. В результате появляется выраженная усталость и мышечная боль. Скрытые дефициты. При нехватке железа, витаминов группы В или магния организм не может эффективно вырабатывать энергию. Физическая нагрузка в этом случае лишь усиливает истощение. Нарушенный гормональный фон. При сниженной функции щитовидной железы или нарушениях в работе надпочечников тело работает в режиме энергосбережения, поэтому усталость после тренировок только усиливается. Сбои в работе ЖКТ. Если питательные вещества плохо усваиваются, организму не хватает «топлива» для нагрузки — это сказывается на самочувствии и восстановлении. Игнорирование восстановления. Сон, питание и отдых — полноценная часть тренировочного процесса. Без них организм не успевает адаптироваться к нагрузкам.