В Хабаровске врач оформила на пациентку кредиты на 647 тысяч рублей.

В краевой столице возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы стоматологии, которая подозревается в хищении средств под видом оплаты услуг. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жертвой мошеннической схемы стала жительница Некрасовки. Женщина узнала о крупном долге перед финансовыми организациями только после того, как на её имя были открыты три кредитных линии. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив, что своих данных третьим лицам не передавала.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, к инциденту оказалась причастна 42-летняя работница клиники, где лечилась заявительница.
«Подозреваемая использовала доступ к личным сведениям пациентки для оформления кредитов на стоматологические услуги. Полученную сумму в размере 647 тысяч рублей она похитила», — уточнили в ведомстве.
На данный момент по факту произошедшего ведутся следственные действия. У подозреваемой изъяли компьютерную технику, которая может стать вещественным доказательством. За содеянное женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Полиция устанавливает, были ли другие пострадавшие от действий медработника.
