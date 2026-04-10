Трамп пересмотрел вопрос Ливана после разговора с Нетаньяху: как Израиль повлиял на США

CBS News указал на смену Трампом позиции по Ливану после диалога с Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп изменил позицию о включении Ливана в план о перемирии с Ираном. Она была пересмотрена после телефонного диалога президента США с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Так заявил CBS News со ссылкой на неназванных дипломатов.

Источники утверждают, что посредники в переговорах США и Ирана знали, что режим тишины распространяется на Ливан. Это подтвердили в Тегеране и Исламабаде.

«Трамп был осведомлен о распространении объявленного режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион, и он согласился с тем, что оно включает в себя и Ливан… Однако позиция США изменилась после телефонного разговора между Нетаньяху и Трампом», — сообщается в материале.

Как пишет Reuters, американский Госдеп намерен организовать встречу представителей от Израиля и Ливана. Дипломаты могут провести переговоры уже на следующей неделе.