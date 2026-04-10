Федор Конюхов намерен летом побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре

Речь идет о высоте в 11 км, сообщил сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Путешественник и воздухоплаватель Федор Конюхов планирует летом побить установленный им же в 2025 году российский рекорд высоты подъема на тепловом воздушном шаре. Об этом рассказал ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

«Этим летом, я думаю, у нас будет полет на воздушном шаре “Фосагро” в Алтае. Мы говорим про национальный рекорд в 11 км», — сказал Конюхов-младший.

В августе 2025 года воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло в Алтайском крае подняли тепловой аэростат на высоту 10 678 м, тем самым побив национальный рекорд. Предыдущий российский рекорд был установлен Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года — он совершил полет на высоте 10 266 метров в Приэльбрусье.