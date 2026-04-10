Рабочие на стройке в Индии изнасиловали девочку, прятавшуюся от дождя

Пропавшую в Индии 13-летнюю девочку нашли изнасилованной на стройке. Об этом сообщило издание India Today.
Инцидент произошел в Лакхнау. Девочка шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.
Они затащили ребенка в здание, где один из них насиловал ее, пока другие наблюдали за происходящим. В какой-то момент девочка оказала сопротивление, тогда строители связали ей руки и ноги, потом избили и заткнули рот тряпкой.
Тем временем начальница школьницы заметила, что та не пришла на работу вовремя, и забила тревогу. Во время поисков местные жители решили обыскать стройплощадку. В результате девочку нашли на третьем этаже. Они же нашли прятавшихся в том же районе строителей.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали преступников, сообщается в статье.
35-летняя мать-оккультистка в Индии решила принести в жертву дочь, чтобы исцелить своего сына. Об этом 2 апреля сообщили в Times of India. Трагедия произошла 24 марта в деревне Кусумбха.