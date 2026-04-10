В Красноярск вернулись минусовые температуры

В конце этой недели погода в Красноярске будет прохладной — температура понизится более чем на 15 по сравнению с предыдущими днями.
В пятницу днем синоптики обещают 0, −2 °C, переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер — северо-восточный 4−9 м/с.
В ночь на субботу подморозит до −9 °C и пройдет небольшой снег. Днем будет 0, −3 °C, сухо, но облачно, ветер — западный, умеренный. Атмосферное давление станет очень высоким — 754 мм рт.
В воскресенье в течение суток ожидается от −6 до +3 °C и небольшой мокрый снег с дождем. Солнца не будет, а с обеда еще и усилится ветер.
На следующей неделе в Красноярске прогнозируется примерно такая же погода.
