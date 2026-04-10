Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

III Дальневосточный Пасхальный фестиваль пройдет в Хабаровском крае

С 24 по 28 апреля состоятся два масштабных события на сцене краевой филармонии.

Источник: AmurMedia

С 24 по 28 апреля Хабаровский край станет одной из ключевых площадок III Дальневосточного Пасхального фестиваля (0+) — крупнейшего музыкального проекта Дальневосточного федерального округа, проводимого Приморской сценой Мариинского театра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Мы уверены, что концерты фестиваля станут настоящим праздником музыки и подарят слушателям глубокие и вдохновляющие впечатления», — отметил художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников.

За три года фестиваль завоевал признание публики и профессионального сообщества, став заметным событием культурной жизни региона. Старт фестивальному маршруту будет дан в праздник Светлой Пасхи 12 апреля на Приморской сцене Мариинского театра. После этого солисты оперы и симфонический оркестр Приморской сцены из Владивостока отправятся в гастрольный тур по городам Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края, объединяя слушателей Дальнего Востока в едином музыкальном пространстве.

В Хабаровске на сцене краевой филармонии состоятся два масштабных события. 24 апреля пройдет Гала-концерт (6+), в программе которого — яркие фрагменты из опер «Руслан и Людмила» (6+), «Князь Игорь» (6+), «Трубадур» (12+), «Кармен»(12+) и «Фальстаф» (12+). Концерт представит богатую палитру оперных жанров и стилей — от русской классики до шедевров итальянской и французской оперы.

28 апреля зрителям будет представлена «Пиковая дама» (6+) в концертном исполнении — особая форма существования музыкального театра, в которой все внимание сосредоточено на музыке и вокальном мастерстве артистов, а сценическое действие уступает место силе партитуры и драматургии звучания.

В Комсомольске-на-Амуре концерт фестиваля состоится 26 апреля на сцене Драматического театра. За дирижерским пультом — маэстро Павел Смелков.