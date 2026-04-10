III Дальневосточный Пасхальный фестиваль пройдет в Хабаровском крае

За три года фестиваль завоевал признание публики и профессионального сообщества, став заметным событием культурной жизни региона. Старт фестивальному маршруту будет дан в праздник Светлой Пасхи 12 апреля на Приморской сцене Мариинского театра. После этого солисты оперы и симфонический оркестр Приморской сцены из Владивостока отправятся в гастрольный тур по городам Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края, объединяя слушателей Дальнего Востока в едином музыкальном пространстве.