III Дальневосточный Пасхальный фестиваль пройдет в Хабаровском крае

С 24 по 28 апреля Хабаровский край станет одной из ключевых площадок III Дальневосточного Пасхального фестиваля (0+) — крупнейшего музыкального проекта Дальневосточного федерального округа, проводимого Приморской сценой Мариинского театра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы уверены, что концерты фестиваля станут настоящим праздником музыки и подарят слушателям глубокие и вдохновляющие впечатления», — отметил художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников.
За три года фестиваль завоевал признание публики и профессионального сообщества, став заметным событием культурной жизни региона. Старт фестивальному маршруту будет дан в праздник Светлой Пасхи 12 апреля на Приморской сцене Мариинского театра. После этого солисты оперы и симфонический оркестр Приморской сцены из Владивостока отправятся в гастрольный тур по городам Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края, объединяя слушателей Дальнего Востока в едином музыкальном пространстве.
В Хабаровске на сцене краевой филармонии состоятся два масштабных события. 24 апреля пройдет Гала-концерт (6+), в программе которого — яркие фрагменты из опер «Руслан и Людмила» (6+), «Князь Игорь» (6+), «Трубадур» (12+), «Кармен»(12+) и «Фальстаф» (12+). Концерт представит богатую палитру оперных жанров и стилей — от русской классики до шедевров итальянской и французской оперы.
28 апреля зрителям будет представлена «Пиковая дама» (6+) в концертном исполнении — особая форма существования музыкального театра, в которой все внимание сосредоточено на музыке и вокальном мастерстве артистов, а сценическое действие уступает место силе партитуры и драматургии звучания.
В Комсомольске-на-Амуре концерт фестиваля состоится 26 апреля на сцене Драматического театра. За дирижерским пультом — маэстро Павел Смелков.