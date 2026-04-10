Астронавты «Артемиды-2» преодолели половину пути от Луны до Земли

Возвращение астронавтов ожидается 03:07 мск 11 апреля.

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» находится на полпути к Земле, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Астронавты “Артемиды-2” достигли срединной отметки между Луной и Землей», — говорится в сообщении, размещенном на странице управления в X.

Возвращение астронавтов на Землю ожидается 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля). Согласно планам NASA, «Орион» должен приводниться у берегов города Сан-Диего на юге штата Калифорния.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Общая продолжительность миссии должна составить 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше