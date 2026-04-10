Астронавты «Артемиды-2» преодолели половину пути от Луны до Земли

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Общая продолжительность миссии должна составить 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».